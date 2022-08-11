Сергей Гуренко: «У Миранчука есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров «Торино»
Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко, в разные годы выступавший в итальянской серии А, заявил, что полузащитник Алексей Миранчук может стать одним из лидеров в «Торино».
«Думаю, у него есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров «Торино» и тащить на себе игру. Он уже адаптировался в Италии за два года — без языкового барьера и проблем с менталитетом ему будет проще. Плюс команда не ставит максимальных задач, тут будет проще, чем в «Аталанте», — сказал Гуренко ТАСС.
Полузащитник в четверг перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды сроком на один сезон. Арендное соглашение предполагает опцию выкупа в следующем сезоне.
«Я бы не сказал, что Миранчук пошел на сильное понижение с точки зрения силы команды. У него будет больше шансов доказать состоятельность. Думаю, он уже освоился, языковой барьер не будет мешать и ему станет значительно проще проявить себя в новой команде. Для него это хороший вызов, ничего страшного в аренде нет.
В «Аталанте» он выходил на замену, забивал, в том числе решающие мячи. Мне кажется, у него просто было мало игрового времени и доверия со стороны тренеров. Со своей стороны, он делал все, что мог», — добавил Гуренко.
Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
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|0-0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -