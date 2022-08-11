Сергей Гуренко: «У Миранчука есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров «Торино»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко, в разные годы выступавший в итальянской серии А, заявил, что полузащитник Алексей Миранчук может стать одним из лидеров в «Торино».

«Думаю, у него есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров «Торино» и тащить на себе игру. Он уже адаптировался в Италии за два года — без языкового барьера и проблем с менталитетом ему будет проще. Плюс команда не ставит максимальных задач, тут будет проще, чем в «Аталанте», — сказал Гуренко ТАСС.

Полузащитник в четверг перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды сроком на один сезон. Арендное соглашение предполагает опцию выкупа в следующем сезоне.

«Я бы не сказал, что Миранчук пошел на сильное понижение с точки зрения силы команды. У него будет больше шансов доказать состоятельность. Думаю, он уже освоился, языковой барьер не будет мешать и ему станет значительно проще проявить себя в новой команде. Для него это хороший вызов, ничего страшного в аренде нет.

В «Аталанте» он выходил на замену, забивал, в том числе решающие мячи. Мне кажется, у него просто было мало игрового времени и доверия со стороны тренеров. Со своей стороны, он делал все, что мог», — добавил Гуренко.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.