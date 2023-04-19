Зеедорф: «Я против увольнения Симоне Индзаги»

Экс-игрок «Интера» Кларенс Зеедорф считает, что Симоне Индзаги не должен покидать пост главного тренера миланского клуба.

«Я не поддерживаю идею расставания с Симоне Индзаги. Надо смотреть на всю картину, а не только на чемпионат. Я бы поменьше говорил о его уходе», — цитирует Зеедорфа fcinter1908.it.

Сообщалось, что руководство команды недовольно результатами «Интера», поэтому ищут ему замену.