Экс-игрок «Интера» Майкон перейдет в клуб четвертого дивизиона Италии
Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон продолжит карьеру в клубе серии D «Сона», сообщает Football Italia. По словам тренера команды четвертого итальянского дивизиона Марко Томмазони, сделка уже завершена на 100 процентов, Дуглас присоединится к «Соне» в январе, когда откроется трансферное окно.
39-летний Майкон провел сезон-2020 в клубе бразильской серии D «Вила-Нова». В составе «Интера» он выступал с 2006 по 2012 год, выиграл четыре чемпионата, два Кубка и три Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.
Также в карьере Майкона был ряд бразильских клубов, «Монако», «Манчестер Сити» и «Рома».
За сборную Бразилии Майкон провел 75 матчей и забил 7 голов, выиграл два Кубка конфедераций и два Кубка Америки, а также принял участие в ЧМ-2010 и 2014.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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