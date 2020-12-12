Экс-игрок «Интера» Майкон перейдет в клуб четвертого дивизиона Италии

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон продолжит карьеру в клубе серии D «Сона», сообщает Football Italia. По словам тренера команды четвертого итальянского дивизиона Марко Томмазони, сделка уже завершена на 100 процентов, Дуглас присоединится к «Соне» в январе, когда откроется трансферное окно.

39-летний Майкон провел сезон-2020 в клубе бразильской серии D «Вила-Нова». В составе «Интера» он выступал с 2006 по 2012 год, выиграл четыре чемпионата, два Кубка и три Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

Также в карьере Майкона был ряд бразильских клубов, «Монако», «Манчестер Сити» и «Рома».

За сборную Бразилии Майкон провел 75 матчей и забил 7 голов, выиграл два Кубка конфедераций и два Кубка Америки, а также принял участие в ЧМ-2010 и 2014.