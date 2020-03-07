Экс-игрок «Интера» Маццола: «Игроки серии А могут урезать зарплату, чтобы выделить деньги на исследование коронавируса»

Экс-полузащитник и бывший спортивный директор «Интера» Сандро Маццола поделился мнением о влиянии коронавируса на итальянский футбол.

Все матчи чемпионата Италии из-за коронавируса пройдут без зрителей до 3 апреля.

— В такой сложный для нашей страны момент было бы правильно, если бы игроки проявили инициативу и внесли свой вклад, — приводит слова Маццолы Il Giornale. - Слишком часто этих ребят называют наемниками, но теперь они могут доказать, что это неправда, послужив своим клубам и общему благу.

В серии А игроки зарабатывают миллионы, так что всего за один месяц они могут урезать свою зарплату на пять процентов, чтобы помочь своим клубам покрыть огромные убытки, понесенные в этот период, а также пожертвовать деньги на исследование коронавируса.