Экс-хавбека «Интера» Бельфодиля арестовали во Франции — он душил свою 15-летнюю сестру

Бывший полузащитник «Интера», «Пармы» и «Вердера» Исхак Бельфодиль был арестован во Франции, сообщает Le Parisien.

По информации издания, футболист душил свою 15-летнюю сестру после серьезной ссоры в доме родителей, после чего она обратилась в полицию.

Сообщается, что полицейские обнаружили у девушки несколько красных пятен на шее и царапины на предплечье.

31-летнего алжирца арестовали, но вскоре выпустили на свободу — прокуратура Версаля закрыла дело без дальнейших действий.