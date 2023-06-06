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Сегодня, 12:56

Экс-хавбека «Интера» Бельфодиля арестовали во Франции — он душил свою 15-летнюю сестру

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Интера», «Пармы» и «Вердера» Исхак Бельфодиль был арестован во Франции, сообщает Le Parisien.

По информации издания, футболист душил свою 15-летнюю сестру после серьезной ссоры в доме родителей, после чего она обратилась в полицию.

Сообщается, что полицейские обнаружили у девушки несколько красных пятен на шее и царапины на предплечье.

31-летнего алжирца арестовали, но вскоре выпустили на свободу — прокуратура Версаля закрыла дело без дальнейших действий.

Исхак Бельфодиль
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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33-летний Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 26
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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