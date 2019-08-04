Экс-голкипер сборной Бразилии Дида вернулся в "Милан"

Экс-голкипер сборной Бразилии, бывший игрок "Милана" Дида вернулся в миланскую команду, сообщает официальный сайт итальянского клуба. 45-летний бывший футболист будет тренировать молодежку.

Дида станет новым тренером вратарей команды U-17.

Бразилец выступал за "Милан" с 2000 по 2010 год. В составе команды Дида провел больше 200 матчей. Вратарь дважды выиграл Лигу чемпионов с итальянским клубом (2002/03, 2006/07), становился чемпионом Италии (2003/04) и обладателем Кубка страны (2003).