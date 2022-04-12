Рауль Рианчо: «Кварцхелия сделал отличный выбор, он заиграет в «Наполи»

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Ранее об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Кварацхелия был одним из лучших атакующих полузащитников Тинькофф РПЛ. На самом деле, я думал, что Хвича уедет в топ-чемпионат еще давно. Он сделал отличный выбор. Переход в «Наполи» — отличный вариант для продолжения своей карьеры. Соответствует ли уровню итальянского чемпионата? Ему однозначно понадобится время для адаптации. Думаю, со временем он привыкнет и заиграет в Серии А. Желаю ему удачи, он хороший футболист», — сказал Рианчо «СЭ».

Неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».