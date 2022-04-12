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Рауль Рианчо: «Кварцхелия сделал отличный выбор, он заиграет в «Наполи»

Рауль Рианчо отреагировал на возможный переход Кварацхелии в «Наполи»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Ранее об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Кварацхелия был одним из лучших атакующих полузащитников Тинькофф РПЛ. На самом деле, я думал, что Хвича уедет в топ-чемпионат еще давно. Он сделал отличный выбор. Переход в «Наполи» — отличный вариант для продолжения своей карьеры. Соответствует ли уровню итальянского чемпионата? Ему однозначно понадобится время для адаптации. Думаю, со временем он привыкнет и заиграет в Серии А. Желаю ему удачи, он хороший футболист», — сказал Рианчо «СЭ».

Неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».

Хвича Кварацхелия
Рауль Рианчо
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 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
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 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
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 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
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8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
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 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
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 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
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 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
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 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
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