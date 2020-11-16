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Экс-футболиста «Фиорентины» Ободо похитили в Нигерии во второй раз

17:58
Кристиан Ободо. Фото Yahoo! Sports.
Кристиан Ободо. Фото Yahoo! Sports.
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Бывший полузащитник сборной Нигерии Кристиан Ободо был похищен у себя на родине, сообщает AFP.

По имеющимся данным, 36-летнего экс-игрока остановили неизвестные вооруженные люди и забрали его с собой. Полиции пока не удалось найти похитителей или связаться с ними. Инцидент произошел в городе Варри, основном центре нефтяной промышленности нигерийского штата Дельта.

В 2012 году футболиста уже похищали в этом же районе. Тогда злоумышленники потребовали за него около 149 тысяч евро. Тогда полиции удалось его освободить.

Ободо выступал в Италии за «Перуджу», «Фиорентину», «Удинезе», «Торино» и «Лечче». Также играл за минское «Динамо», португальский «Ольяненсе», румынские «Конкордию» и «Пандурий», греческие «Ксанти» и «Аполлон».

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