Экс-футболист «Ромы» Тотти ответил на критику своего приезда в Россию

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти объяснил свой приезд в Россию.

7 апреля 48-летний итальянец посетил Москву, где побывал на «Премии РБ 2025». После этого экс-футболиста раскритиковали на родине за визит в Россию.

«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятия, я побывал на нем, что в этом плохого? Почему нет?» — сказал Тотти в эфире ток-шоу Che tempo che fa.

Тотти ушел из футбола в 2017 году. На протяжении всей своей карьеры он выступал за «Рому». Вместе с командой из Рима Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе итальянской национальной команды он выиграл чемпионат мира в 2006 году.