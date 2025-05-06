Футбол
6 мая, 08:39

Экс-футболист «Ромы» Тотти ответил на критику своего приезда в Россию

Алина Савинова
Франческо Тотти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти объяснил свой приезд в Россию.

7 апреля 48-летний итальянец посетил Москву, где побывал на «Премии РБ 2025». После этого экс-футболиста раскритиковали на родине за визит в Россию.

«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятия, я побывал на нем, что в этом плохого? Почему нет?» — сказал Тотти в эфире ток-шоу Che tempo che fa.

Тотти ушел из футбола в 2017 году. На протяжении всей своей карьеры он выступал за «Рому». Вместе с командой из Рима Тотти становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе итальянской национальной команды он выиграл чемпионат мира в 2006 году.

  • Кот

    александр Тарасов >> K2 В Риме - на - Завоняловке? ----------------------------- Знаю Рим хорошо, но о таком не слыхал. Впрочем, чему тут удивляться - одни в Риме любуются собором Святого Петра, других привлекают ароматы каких-то Завоняловок... Поздравляю, александр Тарасов ! Нюхайте...

    06.05.2025

  • александр Тарасов

    В Риме - на - Завоняловке?

    06.05.2025

  • Grinopel

    В Тернополь боязно, оттуда в окоп заберут.

    06.05.2025

  • Alexey Tarasov

    А вот мне Интересно-если бы пригласили кого-то из этих-критиканов Согласились бы приехать или Еб..о воротили?

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Тотти-" Да ! я там был , мёд и пиво пил, по подбородку текло , в рот ни капли не попало".

    06.05.2025

  • Rutozid

    Анжелине Джоли уже предъявил за поездку в Куев? Вернись к своим, под Тернополь.

    06.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Даа КРЕТИНИЗМ и ДЕБИЛИЗМ не ИЗЛЕЧИМ:point_up:????? НАХ ПОСЫЛАТЬ ТАКИХ Критиканов:100:а не Оправдываться:face_with_raised_eyebrow:Обьяснять всё равно Бесполезно:point_up:?????:100:

    06.05.2025

  • александр Тарасов

    А ты завидуешь.

    06.05.2025

