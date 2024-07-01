Экс-форварда сборной Италии Балотелли засняли пьяным на улице

Бывшего нападающего сборной Италии Марио Балотелли засняли в нетрезвом состоянии на улицах Италии.

На видео 33-летний футболист лежит на асфальте посреди улице. Его поднял на ноги случайный прохожий.

Балотелли с лета находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор». Ранее нападающий выступал за «Сьон», «Монцу», «Брешию», «Ниццу», «Марсель», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер».