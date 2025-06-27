Эдоардо Бове готов возобновить карьеру

Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове близок к возобновлению карьеры, после того как пережил остановку сердца во время матча серии А, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, тесты показали, что Бове полностью восстановился и должен вернуться на поле с сезона-2025/26. Сам 23-летний итальянец готов продолжить профессиональную карьеру.

1 декабря, играя на правах аренды за «Фиорентину», Бове потерял сознание и упал на газон. У него случилась остановка сердца. Футболисту установили подкожный дефибрилятор.

Контракт Бове с «Ромой» действует до 30 июня 2028 года. Его аренда в «Фиорентине» истекает 30 июня 2025 года.