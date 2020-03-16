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Эдин Джеко: «Рома» заслуживает завоевания трофеев»

15:46
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился мнением о результатах клуба в последних сезонах.

Последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в сезоне-2000/01 и обладателем Кубка страны в сезоне-2007/08. За последние пять лет римляне стали серебряными и дважды бронзовыми призерами серии А.

— Жаль, что такой клуб ничего не выиграл за последние годы, — приводит слова Джеко Athletic. - Надеюсь, это изменится, потому что «Рома» заслуживает завоевания трофеев.

Нам просто нужен последний шаг: выиграть несколько трофеев. Каждый трофей дает вам больше уверенности в том, что вы можете достичь еще более высоких целей.

Должен сказать, что за последние четыре года клуб сильно вырос и с каждым годом становится все больше и больше.

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