Эдин Джеко: «Рома» заслуживает завоевания трофеев»
15:46
Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился мнением о результатах клуба в последних сезонах.
Последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в сезоне-2000/01 и обладателем Кубка страны в сезоне-2007/08. За последние пять лет римляне стали серебряными и дважды бронзовыми призерами серии А.
— Жаль, что такой клуб ничего не выиграл за последние годы, — приводит слова Джеко Athletic. - Надеюсь, это изменится, потому что «Рома» заслуживает завоевания трофеев.
Нам просто нужен последний шаг: выиграть несколько трофеев. Каждый трофей дает вам больше уверенности в том, что вы можете достичь еще более высоких целей.
Должен сказать, что за последние четыре года клуб сильно вырос и с каждым годом становится все больше и больше.