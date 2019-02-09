Эдин Джеко: "Рома" бросила играть в определенный момент, Миранте спас нас от гола"

Форвард "Ромы " Эдин Джеко - о матче с "Кьево" (3:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

- Нам сложно победить без проблем. Нельзя сказать, что первый тайм был легким, хоть мы и выиграли его со счетом 2:0, - цитирует форварда Football Italia. - По каким-то причинам мы бросили играть. Антонио Миранте сделал отличный сэйв после удара с близкого расстояния, иначе "Кьево" забил бы. Сегодня мы забили трижды, но в серии А не бывало легких побед, особенно в гостей. Как и болельщики, мы недовольны некоторыми нашими матчами. Но болельщики - наш 12-й игрок. Мы в них нуждаемся, и я надеюсь, что они поддержат нас через неделю.

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