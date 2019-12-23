Джузеппе Якини возглавил «Фиорентину»

Джузеппе Якини назначен на пост главного тренера «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба. Специалист будет официально представлен прессе 28 декабря, а первую тренировку проведет в спортивном центре Давиде Астори 29 декабря.

«Фиорентина» осталась без главного тренера после отставки Винченцо Монтеллы 21 декабря.

Якини в качестве футболиста защищал цвета «Фиорентины» с 1989 по 1994 год. Карьеру тренера он начал в 2001 году. Ранее Якини возглавлял ряд итальянских команд, включая «Сампдорию», «Удинезе» и «Сассуоло». Последним клубом в его карьере был «Эмполи», который специалист возглавлял с ноября 2018 по март 2019 года.

«Фиорентина» после 17 туров занимает 15-е место в серии A.