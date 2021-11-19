34-летний Джузеппе Росси стал игроком клуба серии B

Нападающий Джузеппе Росси стал игроком клуба СПАЛ, сообщает сайт команды серии B.

Опытный форвард ранее прибыл в расположение клуба и начал тренироваться вместе с командой. Руководство бело-голубых считает, что 34-летний игрок мог бы помочь им вернуться в элитный дивизион.

Росси находился без клуба с января этого года, когда он покинул «Реал Солт-Лейк».

В серии А нападающий провел 62 поединка и забил 26 голов, защищая цвета «Фиорентины», «Пармы» и «Дженоа». В его активе также имеется 30 матчей и 7 голов в составе сборной Италии.