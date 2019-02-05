Джузеппе Маротта: "Спаллетти сохранит пост тренера в "Интере"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта исключил, что клуб может уволить главного тренера Лучано Спаллетти. Он подчеркнул, что никогда не увольнял тренеров за свою карьеру.

– Место Спаллетти защищено, – цитирует Mediaset Маротту. – Нельзя сказать, что его место под угрозой. За свои 22 года в роли директора в серии А я работал в "Аталанте", "Сампдории" и "Ювентусе". Никогда не увольнял тренеров. Нужны особые условия, которые вынудят это сделать. И тут таких условий нет. Спаллетти сохранит свой пост.