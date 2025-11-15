Маротта: «Меня удивляет удивление людей тому, насколько хорош Киву»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта оценил работу главного тренера миланской команды Кристиана Киву.

«Меня удивляет удивление людей тому, насколько хорош Киву. Мы выбрали его из-за ценностей, которые он воплощает, у нас хватило смелости пойти против течения на медийном уровне. Некоторые упоминали, что команду может возглавить Моуринью, но при всем уважении, если бы у меня не было такой смелости, я бы об этом пожалел», — приводит Tuttomercatoweb слова Маротты.

Румынский специалист возглавил команду летом. Миланская команда после 11 туров лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Рому» по разнице забитых мячей.