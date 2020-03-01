Джузеппе Маротта: «Из-за переносов матчей мы рискуем не закончить сезон вовсе»

Директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что неразбериха с переносом матчей серии А может привести к тому, что сезон не будет завершен вовсе. Из-за вспышки коронавируса было принято решение сначала проводить игры без зрителей, а потом вовсе перенести их.

— Если все больше матчей будут откладывать, то мы рискуем не завершить чемпионат, — цитирует Football Italia Маротту. — Турнир уже искажен. У всех будут разные разрывы, что скажется на мотивации. А есть еще травмы, дисквалификации. Как быть с ними? График будет очень сжатым. Мы оказались в ситуации, когда нет выхода. Во всей этой ситуации все сработали не очень хорошо. Нужно было принимать четкие решения как можно быстрее. Сначала решили одно, потом — другое. Нужно было обсуждать всем вместе решение. Мы отказались от идеи матчей без зрителей. Этот вопрос не рассматривается. Остаются переносы. И что делать, если нужно будет переносить и следующие матчи?