Джузеппе Маротта: "Интер" никогда не думал о продаже Икарди"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта опроверг информацию о конфликте с нападающим Мауро Икарди, передает Football Italia.

26-летний аргентинец не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1), а также на матч 25-го тура против "Фиорентины" (3:3). Икарди также был не включен в заявку на матч 26-го тура серии А с "Кальяри". Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления свое жены и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

– Неуместно говорить, что заявление Икарди все изменило. Мы слишком много об этом говорим, мы продолжаем это обсуждать, но концентрация клуба, команды и тренера должна быть сосредоточена на матче с "Кальяри".

Есть внутренние моменты, мы уладим их с игроком лично, и я не думаю, что нужно что-то исправлять. Как вижу я, никакого разлада нет. Совершенно точно его нет.

Мы никогда не думали о продаже Икарди за рубеж или куда-то еще. Не хочу показаться грубым, но, пожалуйста, смените тему разговора. Я не тот человек, который может это обсуждать.

У нас якобы были и предполагаемые разногласия со Спаллетти, но я могу заверить, что мы едины и работаем над будущим команды, – приводит слова Маротты Football Italia.

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