Джузеппе Бергоми не верит, что «Интер» способен вернуться в гонку за чемпионский титул

Экс-игрок «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что миланский клуб уже не вернется в гонку за чемпионским титулом.

«У «Наполи» слишком большое преимущество не только в очках, но и на поле. Они могут позволить себе играть раскованно. Есть запас экспериментировать и даже ошибаться», — цитирует Бергоми fcinter1908.it.

«Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.