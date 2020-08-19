Джовинко может вернуться в серию A пять лет спустя

Нападающий Себастьян Джовинко может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sportitalia. 33-летний форвард близок к переходу в «Дженоа».

Джовинко уехал из Италии в 2015 году, перейдя из «Ювентуса» в клуб MLS «Торонто». В Северной Америке он выступал до января 2019 года, после чего перешел в «Аль-Хиляль».

Контракт нападающего с клубом из Саудовской Аравии истекает в июне 2021 года, но Джовинко может самостоятельно выкупить свой трансфер.

Джовинко — двукратный чемпион Италии и двукратный обладатель Суперкубка страны.