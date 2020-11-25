Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний аргентинец утром перед тренировкой получил положительный результат теста, который все игроки и представители команды сдавали вчера. Сейчас форвард находится на самоизоляции.

В нынешнем сезоне серии А Симеоне прровел 8 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевую передачу.