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Джованни Симеоне заразился коронавирусом

16:16
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний аргентинец утром перед тренировкой получил положительный результат теста, который все игроки и представители команды сдавали вчера. Сейчас форвард находится на самоизоляции.

В нынешнем сезоне серии А Симеоне прровел 8 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевую передачу.

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