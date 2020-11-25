Джованни Симеоне заразился коронавирусом
16:16
Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний аргентинец утром перед тренировкой получил положительный результат теста, который все игроки и представители команды сдавали вчера. Сейчас форвард находится на самоизоляции.
В нынешнем сезоне серии А Симеоне прровел 8 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевую передачу.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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