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Джованни Симеоне близок к переходу в «Болонью»

5 июля 2020, 17:44
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«Болонья» намерена приобрести 24-летнего форварда Джованни Симеоне. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшее время, сообщает Corriere dello Sport.

В настоящее время Симеоне находится в аренде в «Кальяри», а его контракт принадлежит «Фиорентине».

В текущем сезоне серии А аргентинец в составе «Кальяри» провел 28 матчей и забил 10 мячей.

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