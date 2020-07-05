Джованни Симеоне близок к переходу в «Болонью»

«Болонья» намерена приобрести 24-летнего форварда Джованни Симеоне. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшее время, сообщает Corriere dello Sport.

В настоящее время Симеоне находится в аренде в «Кальяри», а его контракт принадлежит «Фиорентине».

В текущем сезоне серии А аргентинец в составе «Кальяри» провел 28 матчей и забил 10 мячей.