Джованни Мартушьелло: «После 3:0 можно пропустить гол, но не три за 16 минут»

Помощник главного тренера «Ювентуса» Джованни Мартушьелло после победы над «Наполи» во 2-м туре чемпионата Италии (4:3) признал, что команда расслабилась, когда счет стал 3:0. 48-летний специалист руководил командой, так как Маурицио Сарри все еще восстанавливается после пневмонии.

— Мы увидели физический спад после часа игра, и это было ошибкой против такой команды, как «Наполи», — цитирует Sky Sport Italia Мартушьелло. — Вы можете пропустить гол, но не три за 16 минут. Возможно, мы чувствовали себя довольными, поведя 3:0, и позволили «Наполи» отыграться. Честно сказать, появился некоторый страх. Однако эта команда не сдается.