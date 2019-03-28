Джорджо Кьеллини: "Ювентус" хочет сделать нечто особенное в этом сезоне"

Защитник и капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини оценил текущий сезон, сообщает El Mundo Deportivo. 34-летний итальянец уверен, что последние несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми для "бьянконери".

"Ювентус" продолжает участие в Лиге чемпионов, где сыграет в четвертьфинале с "Аяксом". В серии А команда лидирует в турнирной таблице с 75 очками.

– В матче с "Атлетико" наш стадион был исключительным, там царила волшебная атмосфера. "Ювентус" хочет жить такими ночами. Прошло уже несколько недель, мы все переварили и хотим сделать нечто особенное в этом сезоне. В течение двух следующих месяцев игроки команда будет сильно загружена играми. Через две недели "Ювентус" встретится с "Аяксом", но не стоит забывать про серию А, – приводит слова Кьеллини El Mundo Deportivo.

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