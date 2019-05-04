Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини - о матче с "Торино" (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии.

- У этой команды большое сердце и дух, мы доказали это в последних двух матчах, - цитирует игрока Football Italia. - Мы играли лучше, чем в прошлую субботу, но, прежде всего, мы хотим доказать, что мы лучшие, что мы заслуживаем скудетто. Мы можем уже делать наработки на следующий сезон. Хотя, возможно, нам чего-то не хватает без турнирной мотивации, мы все же показали свой настрой и силу.

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