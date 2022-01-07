Джорджо Кьеллини вылечился от коронавируса
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист сдал отрицательный тест на коронавирус и скоро сможет присоединиться к команде.
Кьеллини сдал положительный тест 1 января и был изолирован.
В текущем сезоне 37-летний итальянец сыграл в 11 матчах за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.juventus.com/it/news/articoli/covid-19-guarito-chiellini
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