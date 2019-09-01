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Джорджо Кьеллини: «Спасибо моим врагам, они делают меня сильнее»

15:02
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после победы над «Наполи» (4:3) поблагодарил всех за поддержку.

— Спасибо всей моей команде, которая вчера подарила мне эту удивительную победу, — написал Кьеллини в Instagram. — Спасибо всем моим фанатам, родным и близким, которые подарили мне поддержку в этот тяжелый момент.
Спасибо моим врагам, они делают меня сильнее. И спасибо судьбе, которая дала мне такое испытание. Я преодолею его и выйду из него победителем!
В первых двух турах «Ювентус» одержал победы над «Пармой» (1:0) и «Наполи» (4:3). Кьеллини пропустит часть сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

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