Джорджо Кьеллини: «Спасибо моим врагам, они делают меня сильнее»





— Спасибо всей моей команде, которая вчера подарила мне эту удивительную победу, — написал Кьеллини в Instagram. — Спасибо всем моим фанатам, родным и близким, которые подарили мне поддержку в этот тяжелый момент. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после победы над «Наполи» (4:3) поблагодарил всех за поддержку.— Спасибо всей моей команде, которая вчера подарила мне эту удивительную победу, — написал Кьеллини в Instagram. — Спасибо всем моим фанатам, родным и близким, которые подарили мне поддержку в этот тяжелый момент.

Спасибо моим врагам, они делают меня сильнее. И спасибо судьбе, которая дала мне такое испытание. Я преодолею его и выйду из него победителем!

В первых двух турах «Ювентус» одержал победы над «Пармой» (1:0) и «Наполи» (4:3). Кьеллини пропустит часть сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.