Джорджо Кьеллини не стал говорить о своем будущем в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини перед финальным матчем Кубка Италии с «Интером» отказался отвечать на вопросы о своем будущем.

«Дождемся финала. Я сосредоточен на футболе, у меня есть цели. Я мог завершить карьеру на следующий день после победы на чемпионате Европы. Давайте проведем этот матч, там посмотрим.

У «Интера» хорошие игроки. Это полноценная команды, мы видели это и в прошлом зале. Мы должны их остановить. Два трофея могут все изменить. Индзаги проделал отличную работу», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Финальная игра «Ювентуса» с «Интером» состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск. В этом сезоне Кьеллини провел 19 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями.