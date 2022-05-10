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Джорджо Кьеллини не стал говорить о своем будущем в «Ювентусе»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини перед финальным матчем Кубка Италии с «Интером» отказался отвечать на вопросы о своем будущем.

«Дождемся финала. Я сосредоточен на футболе, у меня есть цели. Я мог завершить карьеру на следующий день после победы на чемпионате Европы. Давайте проведем этот матч, там посмотрим.

У «Интера» хорошие игроки. Это полноценная команды, мы видели это и в прошлом зале. Мы должны их остановить. Два трофея могут все изменить. Индзаги проделал отличную работу», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Финальная игра «Ювентуса» с «Интером» состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск. В этом сезоне Кьеллини провел 19 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями.

Джорджо Кьеллини
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
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 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Венеция

 27 1 10
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