Джорджо Кьеллини: "Можно преуспевать девять месяцев, а за одну неделю все пропадет"

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини доволен досрочным завоеванием чемпионства. В последнем матче чемпионата Италии туринцы победили "Фиорентину" со счетом 2:1.

– Мы пережили огромное разочарование на этой неделе, вылетев из Лиги чемпионов, но теперь пришло время праздновать, – цитирует AFP Кьеллини. – Мы победи рекорд, провели экстраординарный чемпионат. Мы на 20 очков опередили конкурентов, заранее выиграли, и это наша заслуга. Восемь титулов подряд – не знаю, превзойдет ли это кто-нибудь, особенно в Италии. Лига чемпионов – там все зависит от деталей. Можно преуспевать девять месяцев, а за одну неделю все пропадет. Мы должны продолжать прогрессировать и работать – это единственный путь "Ювентуса".