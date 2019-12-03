Джорджо Кьеллини: «Де Лигт умен, он хочет учиться и делает это быстро»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил игру своего одноклубника Маттейса де Лигта, который стал лучшим молодым игроком года по версии ФИФА.

— Я разговариваю с ним каждый день, он умен, он хочет учиться и делает это быстро, — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia. - Он родился в 1999 году, сейчас он встраивается в новый способ игры.

Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года. В текущем сезоне голландец провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол, заработав две желтые карточки.