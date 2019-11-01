Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Джорджо Кьеллини: «Цель на сезон проста: выиграть чемпионат Италии, Лигу чемпионов и чемпионат Европы»

13:47
Теги:

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился амбициозными планами на нынешний сезон. 35-летний итальянец продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой выбыл до начала 2020 года.

— Моя цель на этот сезон очень проста: выиграть чемпионат Италии, Лигу чемпионов и чемпионат Европы, — цитирует A Bola Кьеллини. — Это тяжелые задачи. Если удастся решить хоть одну, я буду очень рад. Но все же хочу достичь всех целей. Мне повезло, что уровень моей игры позволяет мне уже 15 лет играть в таком амбициозном клубе. Я считаю, что если ты лучший, тебе не нужно никуда уходить.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир