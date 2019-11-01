Джорджо Кьеллини: «Цель на сезон проста: выиграть чемпионат Италии, Лигу чемпионов и чемпионат Европы»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился амбициозными планами на нынешний сезон. 35-летний итальянец продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой выбыл до начала 2020 года.

— Моя цель на этот сезон очень проста: выиграть чемпионат Италии, Лигу чемпионов и чемпионат Европы, — цитирует A Bola Кьеллини. — Это тяжелые задачи. Если удастся решить хоть одну, я буду очень рад. Но все же хочу достичь всех целей. Мне повезло, что уровень моей игры позволяет мне уже 15 лет играть в таком амбициозном клубе. Я считаю, что если ты лучший, тебе не нужно никуда уходить.