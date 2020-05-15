Джорджо Кьеллини: «Алкоголь был слабым местом Видаля»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что экс-полузащитник клуба Артуро Видаль злоупотреблял алкоголем.

— Футболист не дьявол и не святой, нужно разделять настоящее и поддельное, — приводит слова Кьеллини Goal. — Кто-то вроде Видаля иногда пил больше, чем должен. Всем это известно. Можно сказать, что алкоголь был его слабым местом.

Мы не говорим о его заслугах и о нем как о личности. Слабости — часть человеческой натуры. Важны последствия, которые они могут иметь для команды. Артуро пару раз в год не появлялся на тренировках или, скажем так, был навеселе.

Однако он никогда не становился слабее от этого. Напротив, иногда определенные способы существования могут сделать вас сильнее. К сожалению, я не очень хорошо знал Паоло Монтеро. Но он был тем, кто проводил ночи как король.

Во время его последнего сезона с нами, когда его результаты упали, Моджи подошел к нему и сказал: «Паоло, пожалуйста, перестань сидеть дома по вечерам. Возвращайся к своей прежней жизни!». Видаль был немного таким.