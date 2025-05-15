Гендиректор «Милана» Фурлани: «Не могу отрицать, что это провальный сезон»

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани прокомментировал поражение от «Болоньи» (0:1) в финале Кубка Италии.

«В первую очередь я хочу поздравить «Болонью» с этим историческим достижением для клуба и города. После этого я не могу отрицать, что это провальный сезон. Несмотря на победу в Суперкубке Италии, мы все еще далеки от того, чего хотели. Теперь осталось сыграть два матча в серии А. Мы постараемся завершить сезон наилучшим образом, даже если мы далеки от целей, которые поставили в начале кампании.

Мы разделяем разочарование наших болельщиков, я как болельщик, а теперь и как директор должен признать, что были допущены различные ошибки. Мы должны идти вперед, исправлять их и возвращаться туда, где должны быть», — сказал Фурлани Sport Mediaset.

«Болонья» в третий раз в истории клуба стала обладателем Кубка Италии.