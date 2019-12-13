Бывший полузащитник «Интера» Джонатан Бьябьяни резко раскритиковал экс-главного тренера клуба Франка де Бура. Бьябьяни защищал цвета «нерадзурри» с 2015 по 2017 год, де Бур руководил «Интером» в начале сезона-2016/17.

— Для меня это худший тренер в истории «Интера», — цитирует ITA Sport Бьябьяни. — Он не добивался результатов в Милане, после этого он уехал в Англию в «Кристал Пэлас», где результаты были еще хуже. Его стиль футбола провалился на всех фронтах.

Мне было больно слышать от тренера, что у нас есть «гнилая группа игроков», так что я ответил ему незамедлительно.

У нас не было хороших отношений на всех уровнях. Я никогда не понимал, почему он оставлял меня в запасе. И не только я. Все, кто играл в «Интере», говорили, что не пониали его футбол.