Джон Терри: «Де Брейне и Салах не соответствовали стандартам Моуринью в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, почему Мохамед Салах и Кевин Де Брейне не смогли заиграть в лондонском клубе.

— Де Брейне и Салах в то время не соответствовали стандартам Жозе Моуринью, — приводит слова Терри Goal со ссылкой на Dubai Eye. — Они были очень талантливыми, но при этом очень молодыми. У Моуринью не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду или убрать Дэмьена Даффа с Арьеном Роббеном, поскольку мы выигрывали каждую неделю, а это его работа.

Салах выступал за «Челси» в 2014-2016 годах. В 13 матчах египтянин забил два гола.

Де Брейне играл за лондонский клуб с 2012-го по 2014 год и провел 9 матчей во всех турнирах.