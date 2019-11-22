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Джон Терри: «Де Брейне и Салах не соответствовали стандартам Моуринью в «Челси»

18:05
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, почему Мохамед Салах и Кевин Де Брейне не смогли заиграть в лондонском клубе.

— Де Брейне и Салах в то время не соответствовали стандартам Жозе Моуринью, — приводит слова Терри Goal со ссылкой на Dubai Eye. — Они были очень талантливыми, но при этом очень молодыми. У Моуринью не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду или убрать Дэмьена Даффа с Арьеном Роббеном, поскольку мы выигрывали каждую неделю, а это его работа.

Салах выступал за «Челси» в 2014-2016 годах. В 13 матчах египтянин забил два гола.

Де Брейне играл за лондонский клуб с 2012-го по 2014 год и провел 9 матчей во всех турнирах.

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