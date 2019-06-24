Джилардино посоветовал Кутроне уйти из "Милана"

Бывший футболист "Милана" Альберто Джилардино считает, что форвард Патрик Кутроне должен покинуть клуб.

– Я бы посоветовал ему уйти из” Милана", так как у него будет больше возможностей в другом месте, – цитирует La Gazzetta dello Sport Джилардино. – У Кутроне может быть будущее вдалеке от Милана, где он сможет расти с мыслью, что может стать важным игроком.

Он стал лучше играть в этом году, может действовать на нескольких позициях, молод и уже имеет высокую цену. Думаю, что такой шаг пойдет ему на пользу.

21-летний нападающий в 43 матчах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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