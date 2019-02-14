Джеймс Паллотта: "Если "Рома" хочет войти в число ведущих клубов мира, ей нужен новый стадион

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта подчеркнул значимость нового стадиона для клуба.

- Мэр Рима и другие чиновники проявили участие в проекте нового стадиона в последние несколько недель. Они заявили, что хотели бы завершить все дела к концу года, - заявил Паллотта в интервью SiriusXM FC. - Разумеется, речи не идет о постройке всего стадиона. Они говорили лишь о выделении земельного участка под строительство. Мы видим позитивные сподвижки в этом процессе. Есть некоторые незначительные нюансы, с которыми мы надеемся разобраться к концу мая. Один из них состоит в том, что нам нужно выкупить землю для новой арены. Насчет этого уже была достигнута договоренность с компанией Eurnova Trust, но мы столкнулись с одним адвокатом, который пытается нам помешать, предлагая условия, пойти на которые для нас невозможно.

Новый стадион очень важен для "Ромы". Если она хочет войти в число 5-6 ведущих клубов мира, ей нужен новый стадион.

"Рома" начала работу над проектом нового стадиона

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