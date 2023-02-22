Каррагер: «Хвича самый интересный игрок Европы. Возможно, мы увидим его в футболке «Реала»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко отозвался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе... В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», — приводит слова Каррагера The Boot Room.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Контракт грузинского футболиста рассчитан до лета 2027 года.