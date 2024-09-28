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Сегодня, 20:52

Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромить «Дженоа» в серии А

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Душан Влахович.
Фото Reuters

«Ювентус» в гостевом матче 6-го тура серии А одержал победу над «Дженоа» со счетом 3:0.

Победный дубль оформил Душан Влахович. Еще один мяч записал на свой счет Франсишку Консейсау.

Туринцы набрали 12 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии. «Дженоа» идет на 16-й строчке, имея в активе пять баллов.

В следующем матче национального первенства «Дженоа» сыграет в гостях с «Аталантой» 5 октября, а «Ювентус» на следующий день примет «Кальяри».

Италия. Серия А. 6-й тур
28 сент, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:3
Ювентус
Футбол
ФК Дженоа
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
2
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
3
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
4
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
5
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
8
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
9
 Аталанта 5 2 0 3 10-11 6
10
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
11
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
12
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
13
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
14
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Комо 5 1 2 2 6-9 5
17
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
18
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
19
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 2 : 3
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 0 : 3
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 - : -
29.09 13:30
Торино – Лацио
 - : -
29.09 16:00
Рома – Венеция
 - : -
29.09 16:00
Комо – Верона
 - : -
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
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Нуну Тавареш

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Лацио

 3
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

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Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

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Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Давиде Бартесаги

Давиде Бартесаги

Милан

 1 1 0
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