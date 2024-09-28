Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромить «Дженоа» в серии А

«Ювентус» в гостевом матче 6-го тура серии А одержал победу над «Дженоа» со счетом 3:0.

Победный дубль оформил Душан Влахович. Еще один мяч записал на свой счет Франсишку Консейсау.

Туринцы набрали 12 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии. «Дженоа» идет на 16-й строчке, имея в активе пять баллов.

В следующем матче национального первенства «Дженоа» сыграет в гостях с «Аталантой» 5 октября, а «Ювентус» на следующий день примет «Кальяри».