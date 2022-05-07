«Дженоа» — «Ювентус»: видеообзор матча чемпионата Италии

«Ювентус» проиграл «Дженоа» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:2. Игра прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

В первом тайме команды голов не забили. В начале второй половины Пауло Дибала вывел туринцев вперед. Отыграться хозяева смогли лишь на последних минутах — на 87-й мяч забил Альберт Гюдмюндссон.

Победный мгол на счету экс-защитника «Зенита» и «Рубина» Доменико Кришито. На 6-й добавленной минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол со стороны Маттиа Де Шильо.

«Дженоа» с 28 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на 4-й строчке с 69 очками.