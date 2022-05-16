«Дженоа» вылетел из серии А

«Дженоа» в матче 37-го тура чемпионата Италии уступил «Наполи» (0:3).

За тур до конца сезона генуэзцы потеряли шансы на сохранение прописки в серии А. Последний раз «Дженоа» выступал в серии B в сезоне-2006/07.

Отметим, капитаном «Дженоа» является экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

«Дженоа» с 28 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от идущей на 17-й строчке «Салернитаны» на 3 очка.