«Дженоа» разгромил «Виченцу» в Кубке Италии

«Дженоа» на своем поле обыграл «Виченцу» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 3:0.

Победу генузцам принесли голы Николае Станчу и Валентина Карбони, а также автогол Франческо Бенассаи.