«Верона» победила «Дженоа» и поднялась на четвертое место в серии А

«Верона» на выезде обыграла «Дженоа» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей в этой встрече отличились Джексон Чачтуа и Каспер Тенгстедт, который реализовал пенальти.

«Верона» набрала 6 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице. «Дженоа» (4 балла) опустился на 11-ю позицию.

В другом матче дня «Фиорентина» дома сыграла вничью против «Монцы» (2:2). «Фиолетовые» с 3 очками располагаются на 11-м месте в чемпионате Италии. У «бело-красных» 2 балла и 15-я строчка.