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Сегодня, 21:29

«Верона» победила «Дженоа» и поднялась на четвертое место в серии А

Алина Савинова
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«Верона» на выезде обыграла «Дженоа» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей в этой встрече отличились Джексон Чачтуа и Каспер Тенгстедт, который реализовал пенальти.

«Верона» набрала 6 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице. «Дженоа» (4 балла) опустился на 11-ю позицию.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:2
Верона

В другом матче дня «Фиорентина» дома сыграла вничью против «Монцы» (2:2). «Фиолетовые» с 3 очками располагаются на 11-м месте в чемпионате Италии. У «бело-красных» 2 балла и 15-я строчка.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 19:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Монца
Футбол
ФК Верона
ФК Дженоа
ФК Монца
ФК Фиорентина
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
3
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
5
 Наполи 3 2 0 1 5-4 6
6
 Эмполи 3 1 2 0 3-2 5
7
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
8
 Парма 3 1 1 1 4-4 4
9
 Дженоа 3 1 1 1 3-4 4
10
 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
11
 Аталанта 3 1 0 2 5-6 3
12
 Фиорентина 3 0 3 0 3-3 3
13
 Лечче 3 1 0 2 1-6 3
14
 Милан 3 0 2 1 5-6 2
15
 Монца 3 0 2 1 2-3 2
16
 Кальяри 3 0 2 1 1-2 2
17
 Болонья 3 0 2 1 2-5 2
18
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
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31.08 21:45
Лацио – Милан
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