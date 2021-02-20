«Дженоа» и «Верона» сыграли вничью, Шомуродов забил гол
«Дженоа» сыграл вничью с «Вероной» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев один из мячей забил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
«Дженоа» — «Верона» — 2:2 (0:1)
Голы: Илич, 17 (0:1). Шомуродов, 48 (1:1). Фараони, 61 (1:2). Бадель, 90+4 (2:2).
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра (Пеллегрини, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Пандев, 67), Зайц (Шомуродов, 46), Дестро (Скамакка, 67), Пьяца (Ровелла, 56).
«Верона»: Сильвестри, Фараони (Виейра, 68), Гюнтер, Маньяни, Ловато (Мерт Четин, 46), Лазович, Дзакканьи (Мигел Велозу, 82), Барак, Тамез (Стураро, 90+3), Илич (Бесса, 82), Лазанья.
Предупреждения: Стротман, 57. Мерт Четин, 74.
Судья: Маркетти.
20 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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