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«Дженоа» и «Верона» сыграли вничью, Шомуродов забил гол

22:11
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«Дженоа» сыграл вничью с «Вероной» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев один из мячей забил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Дженоа» — «Верона» — 2:2 (0:1)

Голы: Илич, 17 (0:1). Шомуродов, 48 (1:1). Фараони, 61 (1:2). Бадель, 90+4 (2:2).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра (Пеллегрини, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Пандев, 67), Зайц (Шомуродов, 46), Дестро (Скамакка, 67), Пьяца (Ровелла, 56).

«Верона»: Сильвестри, Фараони (Виейра, 68), Гюнтер, Маньяни, Ловато (Мерт Четин, 46), Лазович, Дзакканьи (Мигел Велозу, 82), Барак, Тамез (Стураро, 90+3), Илич (Бесса, 82), Лазанья.

Предупреждения: Стротман, 57. Мерт Четин, 74.

Судья: Маркетти.

20 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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