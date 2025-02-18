«Дженоа» дома обыграла «Венецию»

«Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Венецию» со счетом 2:0.

Отличились Андреа Пинамонти и Максвелл Корне.

После этого матча «Дженоа» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 16 очками — на 19-й строчке.