«Дженоа» дома обыграла «Венецию»
«Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Венецию» со счетом 2:0.
Отличились Андреа Пинамонти и Максвелл Корне.
После этого матча «Дженоа» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 16 очками — на 19-й строчке.
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|Интер
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2
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Аталанта
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|0
|0
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
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9
|Лацио
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|0
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|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0
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|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0
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|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
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