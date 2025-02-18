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18 февраля 2025, 00:40

«Дженоа» дома обыграла «Венецию»

Сергей Разин
корреспондент

«Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Венецию» со счетом 2:0.

Отличились Андреа Пинамонти и Максвелл Корне.

После этого матча «Дженоа» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 16 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур.
17 февраля 2025, 22:45. Луиджи Феррарис (Генуя)
Дженоа
2:0
Венеция

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ФК Венеция
ФК Дженоа
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2
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
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23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
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23.08 00:00 Торино – Милан - : -
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