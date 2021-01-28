«Дженоа» ведет переговоры по новому контракту с Дестро

«Дженоа» ведет переговоры по новому контракту с нападающим Маттиа Дестро, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб предлагает 29-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2023 года.

В сезоне-2020/21 Дестро провел 16 матчей за «Дженоа», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.