«Дженоа» ведет переговоры по новому контракту с Дестро
14:46
«Дженоа» ведет переговоры по новому контракту с нападающим Маттиа Дестро, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, клуб предлагает 29-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2023 года.
В сезоне-2020/21 Дестро провел 16 матчей за «Дженоа», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-genoa-destro-al-centro-del-progetto-si-lavora-al-rinnovo-fino-al-2023-1488311
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