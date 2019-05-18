"Дженоа" ушел от поражения благодаря голу Кришито на 89-й минуте

"Дженоа" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии. Генуэзцы ушли от поражению благодаря пенальти на 89-й минуте, который реализовал экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Дженоа" - "Кальяри" - 1:1 (0:1)

Голы: Паволетти, 40 (0:1). Кришито, 89 - с пенальти (1:1).

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Гюнтер, Педру Перейра (Куаме, 46), Бираски (Пеццелла, 82), Мигел Велозу, Радованович, Бесса, Пандев, Лападула (Санабрия, 74).

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Каччаторе (Романья, 76), Пизакане, Пеллегрини, Ионицэ, Барелла, Брадарич, Черри (Бирса, 80), Паволетти (Жоау Педру, 66).

Предупреждения: Клаван, 22. Кришито, 31. Мигел Велозу, 77.

Удаление: Пеццелла, 90+3.

Судья: Валери.

18 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris"