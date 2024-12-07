«Торино» и «Дженоа» не определили победителя в матче серии А

«Торино» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Клуб из Турина продлил безвыигрышную серию до шести матчей. Команда с 16 очками располагается на 11-м месте в серии А.

«Дженоа» не проигрывает на протяжении последних пяти встреч. У «грифонов» 15 баллов и 13-я позиция в турнирной таблице.

Следующим соперником «Торино» будет «Эмполи», а «Дженоа» сыграет против «Милана».