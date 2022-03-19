«Дженоа» победил «Торино», играя с 24-й минуты вдесятером. Это первая победа команды с сентября
«Дженоа» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Торино» со счетом 1:0.
Единственный гол на 14-й минуте забил Маноло Портанова. Через 10 минут защитник Лео Остигард получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером.
«Дженоа» победил в серии А во второй раз в сезоне и впервые с сентября 2021 года.
После этого матча «Дженоа» с 22 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.
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|
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|29
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|6
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|51-21
|60
|
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|Интер
|28
|17
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|3
|61-23
|59
|
4
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|5
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|
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|
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|29
|9
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|
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|
13
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|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
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|28
|5
|7
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|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|- : -
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
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Ювентус
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Ромеро Луис Альберто
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|1
|8
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|23
|1
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|
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|1
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