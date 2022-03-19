«Дженоа» победил «Торино», играя с 24-й минуты вдесятером. Это первая победа команды с сентября

«Дженоа» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Маноло Портанова. Через 10 минут защитник Лео Остигард получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером.

«Дженоа» победил в серии А во второй раз в сезоне и впервые с сентября 2021 года.

После этого матча «Дженоа» с 22 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.